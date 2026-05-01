Akşehir’de “Dijital Dünyada Değerli Ailem’’ konferansı yoğun ilgi gördü

Konya’nın Akşehir ilçesinde “Dijital Dünyada Değerli Ailem” konulu konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akşehir İlçe Müftülüğü tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa din görevlileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından açılış konuşmasını Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci yaptı.

"Aile Toplumun Temel Taşıdır” Vurgusu

Programda selamlama konuşması yapan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Öge, dijitalleşmenin sunduğu imkânların doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek çocuk ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı ailelerin daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Dijital Dünyada Ailenin Rehberlik Rolü

Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen ise dijital dünyanın artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. İşliyen, bu süreçte ailelerin rehberlik rolünün önemine dikkat çekerek teknoloji kullanımında denge, bilinç ve değer odaklı yaklaşımın gerekliliğini anlattı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından hediye takdimi ile sona erdi.

(Bekir Turan)