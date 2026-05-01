Akşehir’de “Dijital Dünyada Değerli Ailem’’ konferansı yoğun ilgi gördü

Konya’nın Akşehir ilçesinde “Dijital Dünyada Değerli Ailem” konulu konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akşehir İlçe Müftülüğü tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa din görevlileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından açılış konuşmasını Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci yaptı.
"Aile Toplumun Temel Taşıdır” Vurgusu
Programda selamlama konuşması yapan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Öge, dijitalleşmenin sunduğu imkânların doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek çocuk ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı ailelerin daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Dijital Dünyada Ailenin Rehberlik Rolü
Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen ise dijital dünyanın artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. İşliyen, bu süreçte ailelerin rehberlik rolünün önemine dikkat çekerek teknoloji kullanımında denge, bilinç ve değer odaklı yaklaşımın gerekliliğini anlattı.
Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından hediye takdimi ile sona erdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”