GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,090 TL
EURO
52,968 TL
STERLİN
61,557 TL
GRAM
6.685 TL
ÇEYREK
11.019 TL
YARIM
21.884 TL
CUMHURİYET
43.152 TL
KONYA Haberleri

Konya Ovası’nda umut veren gelişme: Tuz Gölü yeniden canlanıyor
Tuz Gölü’nde su dolu alanın son dönemde etkisini artıran yağışlarla büyümesi, binlerce kuşun ve canlının yaşam alanını da genişletti.

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli sulak alanlar arasında yer alıyor.

 

Başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, kış ve ilkbaharda aldığı yağışlarla su dolu alan anlamında olumlu tablo oluşturdu.
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melayib Bilgin, hem bölge hem de ülke açısından bu yıl bol yağışlı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Geçen dönemlerde Tuz Gölü için şiddetli kuraklıktan bahsettiklerine dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu: "Tuz Gölü Havzası, 2025 yılına kıyasla çok daha fazla bir yağış aldı. Bu yağışlı dönem bile istenilen seviyede değil. Tuz Gölü ve çevresi, 2025 yılında 100 birim yağıştan 10-20 seviyelerinde yağış almıştı. Bu yıl ise bu oran 40-50 seviyelerine çıktı. Kuraklığın azaldığını söyleyebilmemiz için daha fazla yağışlı dönem geçirmemiz gerekiyor. Tuz Gölü'nün 130 bin futbol sahası büyüklüğünden 13 bin futbol sahasına kadar daraldığını biliyoruz. Bu yağışlar, olumlu olsa da yeterli seviyede değil."

"Tuz Gölü'nde bu yıl daha çok yavru flamingo göreceğiz"

Bilgin, Türkiye'de Konya Ovası'nın içinde yer alan Tuz Gölü'nün en az yağış alan bölgelerden olduğunu söyledi.

Tuz Gölü'ndeki kuraklığın göl ve canlılar için çok büyük tehlike yarattığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti: "Bu yılki yağışla, flamingolar başta olmak üzere binlerce kuşun ve canlının Tuz Gölü'ndeki yaşam alanlarını genişletti. Eskiden kurak olan yerler şimdi suyla dolunca canlıların yaşam alanları çoğaldı. Daha önceki yıllarda kuraklıktan dolayı flamingoların ve yavrularının öldüğüne şahitlik ettik. Bu yağışlarla birlikte bu yıl böyle bir durum olmayacak ve sayıları daha da artacak. Tuz Gölü'nde bu yıl daha çok yavru flamingo göreceğiz."
Bilgin, özellikle insan kaynaklı  kaçak su kullanımının engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tuz Gölü ve çevresinde yetiştirilen bitkilerin genellikle su isteyen türler olduğuna işaret eden Bilgin, "Çiftçilerimizin su isteyen bitkiler yerine daha az su tüketen ürünlere yönelmesi ve kesinlikle damlama sistemi kullanması gerekiyor. Bu gibi tedbirlerle su kullanımını azaltmamız gerekiyor yoksa yağışlarımız ne kadar çok olursa olsun bilinçsiz su kullanımıyla kuraklıkla mücadele edemeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
