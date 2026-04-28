Konya’da toplu taşıma ücretlerine zam geliyor!

Konya’da yükselen maliyetler nedeniyle toplu ulaşım ücretlerinde güncellemeye gidildi. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında, şehir içi otobüs ve tramvaylarda geçerli olacak yeni tarifelerin 29 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni düzenleme kapsamında daha önce 22,5 TL olan tam biniş ücreti 29 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci tarifesi ise 9 TL'den 12 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte tam biletlerde yüzde 29, öğrenci biletlerinde ise yüzde 33 oranında zam uygulanmış oldu.

ABONMAN ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Tek geçişlik ücretlerin yanı sıra abonman kart fiyatlarında da değişikliğe gidildi. 29 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre indirimli abonman 450 TL, tam abonman ise bin 800 TL olarak belirlendi.

Konya'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yarın sabah saatlerinden itibaren otobüs ve tramvaylarda yeni ücret tarifesiyle yolculuk yapmaya başlayacak.

