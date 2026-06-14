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DÜNYA Haberleri

İran uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberleri yalanladı

İran uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberleri yalanladı
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran devlet televizyonunda yayınlanan “ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine“ ilişkin haberi yalanladı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansında Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü İhvan'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

İhvan, ülkenin batısındaki uçuşların iptal edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve konuyla ilgili yeni bir NOTAM yayımlanmadığını ifade etti.

İran devlet televizyonunda ile yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıklamasının ardından ülkenin batı kısmındaki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirilmişti.

İranlı yetkiliden "İsrail'e cevabımız yakın” mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır" dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zülkadir, İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran'ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek.” ifadelerine yer verdi.​​​​​​​

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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