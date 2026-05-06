Trump’tan “İran şartları kabul ederse operasyon biter’’ mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde “Destansı Öfke“ operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı’nın da açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak –ki bu belki de büyük bir varsayımdır– şimdiden efsanevi hale gelmiş 'Destansı Öfke' operasyonu sona erecek ve son derece etkili olan abluka sayesinde Hürmüz Boğazı, İran da dahil olmak üzere herkese açık hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun "öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta" olacağını belirtti.

