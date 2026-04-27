DÜNYA Haberleri

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara saldırıda hayatını kaybetti

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara saldırıda hayatını kaybetti
Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara'nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını belirtti.

Coulibaly, Camara'nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildiren Coulibaly, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara'nın ailesine ve saldırılarda hayatını kaybeden tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

2 günlük ulusal yas ilan edildi

Camara'nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali'de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako'da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

Kaynak: AA

