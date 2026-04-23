GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,981 TL
EURO
52,690 TL
STERLİN
60,787 TL
GRAM
6.829 TL
ÇEYREK
11.285 TL
YARIM
22.434 TL
CUMHURİYET
44.286 TL
DÜNYA Haberleri

Trump’ın onay oranı düşmeye devam ediyor

ABD’de yapılan son kamuoyu yoklamaları, Donald Trump’ın ekonomi, göçmenlik ve İran ile yaşanan çatışma yönetimine olan desteğin azaldığını gösteriyor.

Reuters-Ipsos, AP-NORC ve NBC tarafından gerçekleştirilen üç ayrı anket, ara seçimlere altı ay kala Cumhuriyetçi adaylar için riskli bir tablonun oluştuğuna işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre Başkan Trump'ın genel onay oranı yüzde 33 ile yüzde 36 bandına gerileyerek ikinci döneminin en düşük seviyelerine yaklaştı.

AP-NORC anketine katılan her 10 Amerikalıdan 7'si ekonomiyi "kötü" olarak tanımlarken, ülkenin yanlış yöne gittiğini düşünüyor.

Trump'ın ekonomi yönetimine destek mart ayındaki yüzde 38 seviyesinden yüzde 30'a geriledi; yaşam maliyetlerini yönetme biçimi ise yüzde 76 oranında tepki çekiyor.

Göçmenlik politikaları bağımsız seçmeni uzaklaştırıyor

Reuters-Ipsos anketi, Trump'ın imza politikası olan sınır dışı etme uygulamalarının kasım ayındaki kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini ortaya koydu.

Amerikalıların yüzde 52'si, Trump'ın sınır dışı politikalarını destekleyen adaylara oy verme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Özellikle bağımsız seçmenler arasında bu oran daha belirgin hale geldi. Bağımsızların %57'si bu politikalara karşı çıkan adayları tercih edeceğini ifade etti.

Ocak 2025'teki yemin töreninden sonra yüzde 50 olan göçmenlik politikası desteği, son dönemde yaşanan protestolar ve can kayıplarının ardından yüzde 40'a kadar geriledi.

İran ile savaş yönetimi halkı böldü

NBC News anketine göre, halkın yüzde 67'si Trump'ın İran ile yürüttüğü savaş sürecini onaylamıyor.

Demokratların neredeyse tamamı ve bağımsızların yüzde 82'si bu yönetime karşı çıkarken, Cumhuriyetçilerin yüzde 74'ü hala başkanın arkasında duruyor.

Toplumun yüzde 61'lik çoğunluğu ise İran'a yönelik daha fazla askeri operasyon düzenlenmemesi gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçi taban hala güçlü ancak kırılgan

Olumsuz tabloya rağmen Trump'ın kendi partisi içindeki gücü büyük oranda korunuyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü hala başkana destek veriyor, ancak bu oran yıl başına göre 4 puanlık bir düşüş yaşadı.

Ekonomi, yüzde 29 ile seçmenler için hala en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, onu yüzde 24 ile "demokrasiye yönelik tehditler" izliyor.

Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin en çok destek bulduğu konu ise seçmen güvenliği oldu. Amerikalıların dörtte üçü oy kullanırken fotoğraflı kimlik gösterilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 61'i bu belgelerin vatandaşlık kanıtı içermesi gerektiği görüşüne katılıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
