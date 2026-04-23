Konyaspor’un kupadaki rakibi belli oluyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev alırken, maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Kazanan ekip, yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.
TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ UYGULANACAK
Bu sezon yapılan yeni düzenlemeye göre çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor. 90 dakikalık sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de üstünlük sağlanamazsa yarı finale yükselecek takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.
BEŞİKTAŞ GRUPTAN LİDER ÇIKTI
Kupaya grup aşamasından dahil olan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu süreçte Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor ile ise berabere kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takım, sahaya yarı final hedefiyle çıkacak.
