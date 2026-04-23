Çumra Belediyesi okullarda uçurtma dağıttı

Bekir Turan
İnternet editörü
Çumra Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklara anlamlı bir bayram hediyesi sundu. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın öncülüğünde başlatılan "Uçurtmalar Bizden, Uçurması Sizden" projesi kapsamında, okullarda binlerce ücretsiz uçurtma dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje, sadece bir bayram kutlaması olmanın ötesinde, çocukları günümüzün dijital dünyasından uzaklaştırmayı hedefliyor. Dağıtım programında çocukların heyecanına ortak olan Başkan Aydın, projenin temel amacının çocukları tablet, telefon ve sosyal medya'dan bir nebze olsun uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

Belediye tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile çocukların; baharı açık havada karşılamaları, arkadaşlık bağlarını oyun oynayarak güçlendirmeleri, unutulmaz çocukluk anıları biriktirmeleri hedefleniyor.

Başkan Aydın: "Onların Mutluluğu Bizim En Büyük Motivasyonumuz"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocukların sevincini dile getiren Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sevgili çocuklarımızın yüzlerinde şahit olduğumuz o büyük heyecan ve mutluluk bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Baharın gelişiyle birlikte evlatlarımızın dijital ekranlardan uzaklaşıp, arkadaşlarıyla birlikte gökyüzünü renklendirmelerini arzu ediyoruz. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum."

Gökyüzü Renk Cümbüşüne Sahne Olacak

Dağıtılan uçurtmalarla birlikte Çumra semalarının bayram boyunca renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Okullarda büyük bir coşkuyla karşılanan etkinlik, hem velilerden hem de öğrencilerden tam not aldı. 

(Bekir Turan)

