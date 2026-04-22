Okullarda 23 Nisan kutlamaları yapılacak mı? 23 Nisan kutlamalarında iptal kararı var mı?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından yüreğimiz kanarken gözler 23 Nisan etkinlikleri için MEB’e çevrildi. Okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yapılacak mı yoksa iptal mi merak ediliyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından kamuoyunda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Türkiye genelinde planlanan törenler, okul etkinlikleri ve kutlama programlarının akıbeti için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.
2026 yılı resmi takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. "23 Nisan etkinlikleri iptal mi", "Okullarda 23 Nisan kutlamaları iptal mi oldu" gibi başlıkları sizler için araştırdık. İşte, 23 Nisan 2026 kutlamalarına ilişkin son detaylar...
23 Nisan okullarda kutlanacak mı?
23 Nisan kutlamalarının iptal edildiğine dair şu ana kadar ülke genelini kapsayan resmi bir karar açıklanmadı. Takvime göre okullarda ve şehirlerde planlanan etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Yeni bir karar alınması halinde haberimiz güncellenecektir.
