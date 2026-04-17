Konya’da bugün vefat edenler 17 Nisan 2026 Cuma

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|HASAN KOZANLI
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KOZANLI
16.02.1959
|YAZIR MEZARLIĞI
|ABDURAHMAN BULUT
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TAŞBAŞI
20.11.1935
|ELMACI MEZARLIĞI
|İSKENDER KALELİ
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ÇANKIRI
16.01.1943
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN BAYBAĞAN
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KONYA
06.12.1951
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HAVVA SUCU
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GÖDENE
01.01.1948
|GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
|NERİMAN DURSUN
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EREĞLİ
0.01.1945
|YAZIR MEZARLIĞI
|HATİCE YILDIRIM
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KAHRAMANMARAŞ
10.04.1958
|YAZIR MEZARLIĞI
|ALİ CEYLAN
|
KONYA
01.01.1954
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|MEHMET AYDINLI
|
KARGARA
01.12.1959
|YAZIR MEZARLIĞI
|MEHMET SUSAM
|
HACINUMAN
02.03.1953
|ELMACI MEZARLIĞI
|BEBEK KAKTİMUR
|16.04.2026
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUZAFFER ERKEK
|
KONYA
01.01.1937
|YEDİLER MEZARLIĞI
|EMİNE ŞAVK
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SARIOĞLAN
20.07.1943
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|HADICE MARDINI
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HALEB
01.01.1944
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|FAZLI KOYUNCU
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KOLUKISA
19.10.1940
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|HALİL UZUN
|
TAŞPINAR
01.11.1958
|YAZIR MEZARLIĞI
|MÜNEVVER UÇAR
|
DETSE
20.11.1943
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SAFİYE EL MAHMUD
|
HALEP
18.05.1956
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi