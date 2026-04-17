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Konya’da bugün vefat edenler 17 Nisan 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 17 Nisan 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Nisan 2026 Cuma günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
HASAN KOZANLI

KOZANLI

16.02.1959

 YAZIR MEZARLIĞI
ABDURAHMAN BULUT

TAŞBAŞI

20.11.1935

 ELMACI MEZARLIĞI
İSKENDER KALELİ

ÇANKIRI

16.01.1943

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SÜLEYMAN BAYBAĞAN

KONYA

06.12.1951

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HAVVA SUCU

GÖDENE 

01.01.1948

 GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
NERİMAN DURSUN

EREĞLİ

0.01.1945

 YAZIR MEZARLIĞI
HATİCE YILDIRIM

KAHRAMANMARAŞ

10.04.1958

 YAZIR MEZARLIĞI
ALİ CEYLAN

KONYA

01.01.1954

 İŞGALAMAN MEZARLIĞI
MEHMET AYDINLI

KARGARA

01.12.1959

 YAZIR MEZARLIĞI
MEHMET SUSAM

HACINUMAN

02.03.1953

 ELMACI MEZARLIĞI
BEBEK KAKTİMUR 16.04.2026 YAZIR MEZARLIĞI
MUZAFFER ERKEK

KONYA

01.01.1937

 YEDİLER MEZARLIĞI
EMİNE ŞAVK

SARIOĞLAN

20.07.1943

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
HADICE MARDINI

HALEB

01.01.1944

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
FAZLI KOYUNCU

KOLUKISA

19.10.1940

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
HALİL UZUN

TAŞPINAR

01.11.1958

 YAZIR MEZARLIĞI
MÜNEVVER UÇAR

DETSE

20.11.1943

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SAFİYE EL MAHMUD

HALEP

18.05.1956

 İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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