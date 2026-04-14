15 Nisan Çarşamba Konya’da okul var mı? Konya’da yarın okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi 15 Nisan 2026

15 Nisan 2026 tarihi için “yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bir okulda eğitime ara verilirken, Eğitim-Bir-Sen’in ülke genelinde aldığı iş bırakma kararı da dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yapılacak resmi açıklamalar yakından izleniyor. Peki, yarın okullar tatil edildi mi, valiliklerden herhangi bir açıklama geldi mi? Konya’da yarın okullar tatil mi? 15 Nisan 2026 Konya’da yarın okul var mı? İşte merak edilen detaylar…

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısının ardından eğitim camiası, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çağrıda bulunuyor. Bu üzücü olayın ardından 15 Nisan Çarşamba günü kent genelinde eğitim öğretimin nasıl sürdürüleceği ise merak ediliyor. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Sultanoğlu, saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından, Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma eylemi açıklaması geldi. Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan'da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

Ancak henüz İstanbul Valiliği ve diğer illerin valilikleri yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.Olayda yaralanan vatandaşlara acil şifa, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

SENDİKALARDAN ORTAK TEPKİ

Başta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olmak üzere birçok sendika saldırıyı kınadı. Ayrıca Türk Eğitim-Sen Konya 2 No'lu Şubesi de yaptığı açıklamada şiddeti lanetlediklerini duyurdu.

TÜRKİYE GENELİNDE 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA

Sendikalar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Bu kapsamda eğitim çalışanları derslere girmeyecek ve iş yerlerinde hizmet durdurulacak. Aynı gün saat 13.00'te Siverek'te kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması düzenlenecek. Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak şubeler tarafından basın açıklamaları yapılacak.

