Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Yeni seçim tarihi...
Türkiye’de en son 2023 yılında gerçekleşen “Cumhurbaşkanlığı Seçimi“, ara seçim iddiasıyla gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Türkiye’nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil“ açıklamasında bulundu. Vatandaşlar ise bir sonraki seçim tarihine odaklandı. Peki; Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak?
Siyasetin gündeminde yer alan ara seçim tartışmalarına yine nokta konuldu.
Muhalefet cephesinin ısrarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gündemimizde ara seçim yok” diyerek kapıyı kapatmıştı.
Konuya ilişkin bir açıklama da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Kurtulmuş, gerekli şartların oluşması halinde ara seçim kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından verileceğini ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, "Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Vatandaşlar ise en son 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yeni tarihi merak etti.
Peki, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri hangi tarihte yapılacak, seçim tarihi netleşti mi? İşte merak edilen detaylar...
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için birinci turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı.
Genel seçim 5 yılda bir aynı gün yapıldığı için Resmi takvime göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi 2028 yılında gerçekleştirilecek.
