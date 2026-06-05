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KONYA Haberleri

Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in acı günü!

Cumali Özer
Muhabir
Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in acı günü!

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in halası Şerife Hanım'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Merhume Şerife Hanım'ın, Konya'nın tanınmış isimlerinden Avukat Ali Neyin'in kız kardeşi olduğu öğrenildi. Vefat haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aile tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Şerife Hanım için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze namazının cuma namazının ardından kılınacağı belirtildi.

ARAPLAR MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şerife Hanım'ın naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Konya'daki Araplar Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziyeleri kabul eden aileye çok sayıda kişi başsağlığı dileklerini iletti.

(Cumali Özer)

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