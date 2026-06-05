Konya merkezde sel! Dağdan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

Konya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.
EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Özellikle Selçuklu ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dağdan gelen yağmur sularının etkisiyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sel suları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışmaları başlatırken, selin etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.