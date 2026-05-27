Seydişehir Protokolü Bayramlaştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde protokol üyeleri Seyyid Harun Camiinde kılınan bayram namazı ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Seyyid Harun Camiinde kılının Bayram namazı sonrası Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Paylaşmanın bereketi, dayanışmanın gücü ve kardeşliğin huzuruyla bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ; " Dargınlık ve kırgınlıkların yerini barışın ve huzurun aldığı, birlik ve beraberliklerin pekiştiği Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum" dedi.
Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, bayramların millete huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Bayramlaşma programına Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı , Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, STK başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri , muhtaralar ve vatandaşlar katıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”