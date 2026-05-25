Konya’da doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifasıyla biliniyor ama tehlike saçıyor: Fazla tüketimi hastanelik ediyor

Konya'nın özellikle Toros Dağları eteklerinde ve yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi, hem şifalı yönü hem de bilinçsiz kullanımda taşıdığı risklerle dikkat çekiyor.

Bilimsel adı Berberis vulgaris olan ve halk arasında "kadın tuzluğu” olarak da bilinen bitki, sarı çiçekleri ve ekşi kırmızı-siyah meyveleriyle tanınıyor. Genellikle kırsal alanlarda doğal olarak yetişen bitki, özellikle Toroslar'daki dağlık bölgelerde sıkça görülüyor.

Meyvesi tüketiliyor, kökü risk taşıyor

Uzmanlara göre karamuk bitkisinin olgunlaşmış meyveleri geleneksel olarak marmelat, şurup ve çay yapımında kullanılabiliyor. Ancak bitkinin kökü, kök kabuğu ve olgunlaşmamış tohumları yüksek oranda berberin adlı alkaloid içerdiği için toksik etki oluşturabiliyor.

Kontrolsüz ve yüksek miktarda tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, ishal, tansiyon düşüklüğü ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Hamileler için uyarı

Uzmanlar, özellikle hamilelerin karamuk bitkisinden uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Rahim kaslarını tetikleme riski taşıdığı belirtilen bitkinin bilinçsiz kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

Geleneksel tıpta kullanılıyor

Karamuk bitkisinin meyvesi, kökü ve kabuğu uzun yıllardır geleneksel tıpta kullanılıyor. Bitkinin içeriğinde bulunan berberin maddesinin antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

