Mevlana Müzesi bayramda açık mı? Konya Mevlana Müzesi bayramda hangi günler açık?

Konya'da Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Mevlana Müzesi'nin bayram çalışma saatleri açıklandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre müze, bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak.
ZİYARET SAATLERİ DUYURULDU
Yapılan açıklamada, Mevlana Müzesi'nin Kurban Bayramı süresince her gün 10.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi. Bayram tatilinde Konya'ya gelecek yerli turistler ile şehirde yaşayan vatandaşlar, müzeyi belirtilen saatlerde ziyaret edebilecek.
KONYA'NIN MANEVİ MERKEZİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kültürel ve manevi noktalarından biri olan Mevlana Müzesi, özellikle bayram dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu müze, hem yerli hem de yabancı turistlerin Konya'daki ilk durakları arasında yer alıyor.
VATANDAŞLARA SAAT UYARISI
Yetkililer, bayram boyunca müzeyi ziyaret etmeyi planlayan vatandaşların açıklanan çalışma saatlerini dikkate almasını istedi. Yoğunluk yaşanmaması adına ziyaretlerin erken saatlerde yapılmasının daha uygun olabileceği belirtildi.
(Bekir Turan)