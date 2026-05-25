Antalya’yı aratmıyor! Konyalıların gözdesi bayramda ücretsiz

Konya'da vatandaşların yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Beyşehir Karaburun Plajı, 2026 yaz sezonu için kapılarını açıyor. Beyşehir Belediyesine ait plajın, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacağı duyuruldu.
Başkan Bayındır vatandaşları davet etti!
Yeni sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, tüm vatandaşları Karaburun Plajı'na davet etti.
Başkan Bayındır yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurlu, temiz ve keyifli bir yaz sezonu geçirebilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, "Karaburun Plajımızda hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin huzurlu, temiz ve keyifli bir yaz sezonu geçirmesi için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren tüm vatandaşlarımızı Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde Karaburun Plajımıza bekliyoruz” dedi.
Bayram boyunca ücretsiz
Bayram tatili boyunca vatandaşlara özel uygulama da yapılacak. Açıklamada, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde plaja girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi.
Doğal güzelliği ve Beyşehir Gölü manzarasıyla dikkat çeken Karaburun Plajı'nın, yaz sezonunda yine yoğun ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
