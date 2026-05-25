KONTV’nin ilk başörtülü spikeri Emine Çift son yolculuğuna uğurlandı

KONTV'nin ilk başörtülü haber spikeri olan 49 yaşındaki Emine Çift, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aynı zamanda AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olan Emine Çift 24 Mayıs Pazar günü yaşamını yitirdi. Çift memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Alaplı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile Çift'in sevenleri katıldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN EMİNE ÇİFT'İN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Namazın ardından Emine Çift, omuzlar üzerinde götürüldüğü aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine katılan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem MKYK'da, AR-GE Başkan Yardımcılığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Müşavirliğinde birlikte mesai yaptığı Emine Çift'in babasını telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.
Uzun yıllar siyaset ve medya alanında aktif görevlerde bulunan, geçmiş dönemlerde milletvekili adaylığı da yapan Emine Çift, 2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım” hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olmuş ve başarısının ardından aynı yıl MKYK üyeliğine seçilmişti.
(Bekir Turan)