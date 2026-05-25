Konya yolunda otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı
Aksaray-Konya kara yolu 1’inci kilometresinde otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Ayşe Sevinç (29) ile Murat Ölmez (29) yaralandı. Durumu ciddiyetini koruyan Ölmez’in, otomobil sürücüsü Sevinç’in kazanın hemen öncesi fabrikaya bıraktığı eşinin mesai arkadaşı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ayşe Sevinç yönetimdeki 68 FB 021 plakalı otomobil ile eşini çalıştığı kamyon fabrikasına bıraktı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Tekrar hareket eden Sevinç yönetimindeki otomobil, 40 metre ilerledikten sonra eşinin mesai arkadaşı olan Murat Ölmez yönetimindeki 68 MRT 93 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada başında kask olan Ölmez ile otomobil sürücüsü Sevinç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ölmez'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
