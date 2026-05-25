Hasat başladı! Fiyatı pazarda 100 TL: Yerli halk tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor
Aydın’ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı.
Seralardan özenle toplanan, şekil bozukluğundan dolayı 'Dangalak' adı verilen ve lezzeti ile kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domatesler pazarda 100 TL'ye satılıyor.
ŞEKLİNDEN DOLAYI DANGALAK DENİYOR
İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu.
SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANIYOR
Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı.
Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”