GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,874 TL
EURO
53,264 TL
STERLİN
62,035 TL
GRAM
6.769 TL
ÇEYREK
11.096 TL
YARIM
22.138 TL
CUMHURİYET
43.882 TL
GÜNCEL Haberleri

Hasat başladı! Fiyatı pazarda 100 TL: Yerli halk tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor

Hasat başladı! Fiyatı pazarda 100 TL: Yerli halk tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor
Aydın’ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı.

Seralardan özenle toplanan, şekil bozukluğundan dolayı 'Dangalak' adı verilen ve lezzeti ile kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domatesler pazarda 100 TL'ye satılıyor.

 

ŞEKLİNDEN DOLAYI DANGALAK DENİYOR

İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu.

SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANIYOR

Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı.

Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER