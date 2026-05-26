Kurban keserken okunacak dua: Diyanet’e göre kurban keserken besmele çekilmeli mi, çekilmezse ne olur?

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, İslam aleminin en köklü ibadetlerinden biri olan kurban ibadeti için hazırlıklar tamamlandı. Bu mübarek günlerde ibadetlerini kurallara tam anlamıyla uygun, eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kesim esnasındaki dini yükümlülüklerin neler olduğunu inceliyor. Peki, kurban keserken okunacak dualar nelerdir? Besmele çekilmeli mi, çekilmezse ne olur?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir. (Kâsânî, Bedâ'i, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191) Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir. (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95)

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163)

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.”

KURBAN KESMENİN ANLAMI NEDİR?

Kurbanın hak ve hakikate ulaşma arayışının bir nişanesi olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Kurban kesmek, bir sadakat ve teslimiyet ifadesi, samimiyet ve fedakârlık göstergesidir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın hükmüne ram olduğunu, O'na teslim olduğunu göstermiş olur. Allah'ın bahşettiği tüm imkân ve nimetleri, O'nun uğrunda feda edebileceğini ortaya koymuş olur. Bu yönüyle kurban ibadeti, müminin kalbindeki iman, ihlas ve takvanın dışa vurumudur. Kurban ibadetinin ifasında aslolan da takvadır.” ifadelerini kullandı.

