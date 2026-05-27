8 gündür aranan kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Muş’ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Gülsima Yıldız’ın 8’inci günde cansız bedeni bulundu.
Merkeze bağlı Cevizlidere köyünde 20 Mayıs günü Gülsima Yıldız, tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Gülsima Yıldız için arama çalışması başlattı.
Çalışmalara, AFAD, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları su altı arama kurtarma timleri ile İl Özel İdaresi'nden toplam 150 personel katıldı.
Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında 1 insansız hava aracı ve 6 dron kullanıldı.
Bugün Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı Yıldız'ın cansız bedeni bulundu.
