Kurbanlar kesilmeye başladı: Danada lezzet haritası

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlanırken, uzmanlar etlerin doğru şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle büyükbaş hayvanlarda her bölümün farklı yemek türlerine uygun olması, etten maksimum verim alınmasını sağlıyor.

DANA HARİTASI MUTFAKTA REHBER OLACAK

Kurban sonrası en çok merak edilen konuların başında, etin hangi bölümünün hangi yemekte kullanılacağı geliyor. Bu kapsamda hazırlanan "dana haritası”, etlerin lezzetini ve kullanım alanlarını ortaya koyuyor. Yağlı, yağsız, sert ya da yumuşak yapısına göre ayrılan bölümler, farklı pişirme teknikleriyle sofralara taşınıyor.

IZGARALIK VE TAVALIK ETLER ÖNE ÇIKIYOR

Dananın en değerli ve yumuşak etlerinden biri olan bonfile, kısa sürede pişen tava ve ızgara yemeklerinde tercih ediliyor. Antrikot ise yağlı yapısı sayesinde mangal ve biftek için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Kontrfile de arka sırt bölümünden elde edilen yapısıyla ızgara severlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Tranç bölgesi ise şinitzel, rosto ve biftek yapımında kullanılırken, yumurta adı verilen bölüm kavurma ve sote yemeklerinde öne çıkıyor.

TENCERE YEMEKLERİ İÇİN EN UYGUN BÖLÜMLER

Uzun süre pişirilmesi gereken yemeklerde ise daha lifli ve sert yapılı etler tercih ediliyor. Gerdan, yüksek lezzeti sayesinde haşlama, tas kebabı ve tencere yemeklerinde sıkça kullanılıyor. Kürek bölgesi de kuşbaşı ve yahnilik yemekler için uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Döş kısmı kıyma, yahni ve haşlamalarda değerlendirilirken, sokum bölgesi kebap ve rosto yapımında tercih ediliyor. Pençeta ise yağlı yapısıyla gulaş, sarma ve uzun süre pişen yemeklere yoğun aroma katıyor.

KEMİKLİ VE JELATİNLİ ETLER LEZZET KATIYOR

İncik ve kaburga gibi kemikli bölümler ise hem et suyu hem de ağır ateşte pişen yemeklerde önemli rol oynuyor. İncik, jelatinli yapısıyla osso buco ve haşlamalarda kullanılırken; kaburga mangal ve fırın yemeklerine güçlü bir tat veriyor.

Uzmanlar, kurban etlerinin doğru bölümlerde değerlendirilmesinin hem lezzeti artırdığını hem de etin israf olmasının önüne geçtiğini belirtiyor.

