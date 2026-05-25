ANMEG Vakfı’ndan Ali Mahir Başarır’a Sert Tepki: “Basın Halkın Sesidir Susturulamaz”

Anadolu Medya Grup Vakfı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindekilerin basın mensuplarına yönelik tutumunu kınadı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki baskı girişimlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek yaşananlar kınandı.

"Basın halkın sesidir”

Vakıf başkanı Ahmet Özer yaptığı açıklamada, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, "Basın halkın sesidir, susturulamaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Medya Grup Vakfı olarak medya alanında insanlığa hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Özer, bu hizmet anlayışının içerisinde dürüst ve ilkeli yayıncılık yapan medya kuruluşlarına destek olmanın da yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tartışmaların son dönemde medya üzerinden yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Özer, bazı siyasetçilerin yaşanan sürecin sorumluluğunu basına yüklemeye çalıştığını kaydetti.

"Kimsenin basına haddini bildirme hakkı yoktur”

Özer açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin kendi içerisinde yaşamış olduğu sorunları maalesef medyaya yansıttığını görmekteyiz. Kendi içlerinde yaşanan sıkıntıların faturasını basına kesmeye çalışmak doğru değildir. Basın mensupları görevlerini yapmaktadır. Kimsenin gazetecilere ya da medya kuruluşlarına haddini bildirme hakkı yoktur. Herkesin kendi hakkını da haddini de bilmesi gerekir.”

Demokrasi ve basın özgürlüğü vurgusu

Demokrasiyi savunduğunu ifade eden kesimlerin medya özgürlüğü konusunda aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getiren Özer, basın mensuplarına yönelik baskı ve saldırıların demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi.

Açıklamada ayrıca, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren bazı çevrelerin son dönemde medyayı hedef alan açıklamalar yaptığı ve bunun kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Ahmet Özer, "Türkiye'nin demokrasi beşiği olduğunu söyleyenlerin demokrasi dışı yöntemlere başvurmasını doğru bulmuyoruz. Basın özgürdür ve basın mensuplarına saygı göstermek esastır. Ali Mahir Başarır ve beraberindekilerin sergilediği tavrı hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Özür çağrısı

Anadolu Medya Grup Vakfı açıklamasının sonunda, basına yönelik saldırıda bulunduğu belirtilen kişi ve grupların kamuoyundan ve medya camiasından özür dilemesi gerektiği ifade edilerek, yaşanan olayın en güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

