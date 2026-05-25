Çiftlikte doğan kuzu paylaşılamadı: İki anne bir yavru
Balıkesir’deki bir hayvancılık işletmesinde dünyaya gelen Merinos cinsi kuzu, iki anne koyun arasında paylaşılamayınca çiftlikte renkli ve bir o kadar şaşırtıcı görüntüler sahneye çıktı.
Doğum yapan anne koyun ile doğumu yaklaşan gebe bir koyun, yeni doğan kuzuyu sahiplenmek için adeta birbirleriyle yarışa girdi. Kendi doğumunu henüz gerçekleştirmemiş olmasına rağmen kuzuyu kendi yavrusu sanan gebe koyun, güçlü annelik içgüdüsüyle hareket ederek minik kuzunun başından bir an olsun ayrılmadı.
Kuzunun şaşkınlığı
İki koyunun da dilleriyle temizlemeye ve sahiplenmeye çalıştığı yeni doğan kuzu, iki taraftan gelen ilgi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yavrunun gerçek annesi ise bebeğini diğer koyundan korumak ve emzirebilmek için yoğun çaba sarf etti.
Çiftlik görevlileri, kuzunun ezilerek zarar görmemesi ve yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi amacıyla duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Görevliler, kuzuyu iki koyunun önünden alarak güvenli ve ayrı bir bölmeye taşıdı. Bu esnada gerçek anne koyun, yavrusunun arkasından ayrılmayarak peşinden gitti.
