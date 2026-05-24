Konya’da sevinç yarıda kaldı! Babasını kaybetti

1’inci Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Konya’da oynanan maçta Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın sevinci yarım kaldı. Maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız” dedi.

1'inci Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın elinden aldı. Kırmızı-siyahlılar, kupayla Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konya'nın bende yeri çok ayrı. Futbolculuk döneminde burada çok ağır bir sakatlık geçirmiştim ve kariyerimin önüne geçmiş bir sakatlık. Bugün kaderin cilvesi mi demem gerekiyor? Ne demek gerekiyor bilmiyorum. Teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum. Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir. Ama bu hikaye benim hikayem değil. İlk geldiğim gün futbolculara, sizlere inandığım için buraya geldim. Ama siz bu hikayenin başkahramanısınız dedim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Her şeylerini verdiler, ne desek yaptılar. Biz de bunun karşılığını aldık. En büyük teşekkürü de Çorum şehrine ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler. Bizimle yattılar, bizimle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Kutlasınlar, eğlensinler. Ama sadece şunu söylemek istiyorum: Dikkatli gitsinler. Gece yola çıkmasınlar. Sevincimiz kursağımızda kalmasın. Ondan sonra bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘MAÇ SONU ACI BİR HABER ALDIK'

Karşılaşmada forma giyen Attamah'ın babasının maç sırasında hayatını kaybettiğini, bu nedenle eğlencelerini ertelediklerini ifade eden teknik direktör Uğur Uçar, "Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Kaynak: DHA