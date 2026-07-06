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SPOR Haberleri

Karatay’da voleybol gelişim ligleri sona erdi

Cumali Özer
Muhabir
Karatay’da voleybol gelişim ligleri sona erdi

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Voleybol Midi Kızlar ve Yıldız Kızlar Gelişim Ligi müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda takımlar, sezon boyunca sergiledikleri performansın ardından dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

MİDİ KIZLARDA ŞAMPİYON KONYA ANADOLU YILDIZLARI

Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde şampiyonluk kupasını Konya Anadolu Yıldızları kaldırdı. Tutmak Spor Kulübü organizasyonu ikinci sırada tamamlarken, Ereğli Sümer Spor Kulübü üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Midi Kızlar Gelişim Ligi Sıralaması:

1.Konya Anadolu Yıldızları
2.Tutmak Spor Kulübü
3.Ereğli Sümer Spor Kulübü

YILDIZ KIZLARDA ZİRVE VAKIF AKADEMİ SK'NIN

Yıldız Kızlar Gelişim Ligi'nde ise şampiyonluk ipini Vakıf Akademi SK göğüsledi. Konya Anka SK ikinci olurken, Ereğli Sümer Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamladı.

Yıldız Kızlar Gelişim Ligi Sıralaması:

1.Vakıf Akademi SK
2.Konya Anka SK
3.Ereğli Sümer Spor Kulübü

(Cumali Özer)

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