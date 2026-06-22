TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; “Çocuklara sahip çıkacağız”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımımız hakkında konuştu. Hacıosmanoğlu, “Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesinde kamera karşısına geçti. Hacıosmanoğlu, turnuvadan elenmeyle ilgili olarak; "Çocuklarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

"HERKES ÜZÜLDÜ”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanı başarı yakalayarak sevindirmek isterdik. Ama her şerde hayır vardır. Her hayırda da bir şer vardır. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

"OLUMLU ELEŞTİRİLERİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR”

Kamuoyundan gelen eleştirilere de cevap veren Hacıosmanoğlu, "Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattılarsa, bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaklardır inşallah” diye konuştu.

"HOCAYA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ, OYUNCULARA DA”

İbrahim Hacıosmanoğlu, grupta oynadığı ilk 2 maçın ardından Dünya Kupası'ndan elenmesi garantilenen A Milli Futbol Takımı'nda hem teknik ekibe hem de futbolculara destek verdi. Hacıosmanoğlu, "Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız, aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)