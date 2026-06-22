GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,485 TL
EURO
53,165 TL
STERLİN
61,644 TL
GRAM
6.338 TL
ÇEYREK
10.462 TL
YARIM
20.911 TL
CUMHURİYET
41.517 TL
GÜNCEL Haberleri

Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti

Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Koç’un AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos sürüyor. 

Mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü. Özgür Özel ile ekibi, kararla beraber görevden alındı. 

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasıyla iki başlılık sürerken, istifalar ise hız kesmeden devam ediyor.  CHP'den bir belediye başkanı daha istifa etti.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı Belediye Başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

AK PARTİ İDDİASI

Günlerdir kulislerde konuşulan iddiaya göre; Koç'un, AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Kulis iddiası CHP kaynakları tarafından da doğrulanırken, gözler de bugüne çevrildi. 

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Bugün AK Parti'de gerçekleşecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye geçecek isimlere rozet takacağı biliniyordu.

O isimlerden biri de Levent Koç olacak. 

CHP'Lİ BAŞKANLARIN TERCİHİ AK PARTİ OLUYOR 

Levent Koç, AK Parti yolunda...  

Koç'tan önce istifa eden birçok CHP'li belediye başkanı, AK Parti'ye geçti.  CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın bitiminde Köksal'a AK Parti rozetini takmıştı. 

Köksal'ın yanı sıra Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin belediye başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. 

BURCU KÖKSAL 77'NCİ TRANSFER 

Köksal ile Topçu, 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan 77 ve 78'inci belediye başkanları oldu. 

Bugüne kadar 1'i büyükşehir, 44'ü ilçe ve 31'i belde olmak üzere 2024 yerel seçimlerinde başka partilerden veya bağımsız seçilmiş 76 belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı. 

ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJLARI AKILLARDA

Genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, daha önce partisinden istifa eden Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar yazmıştı.

Aynı şekilde CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Burcu Köksal da Özgür Özel'in gece yarısı kendisine beklenmedik mesajlar attığını, bunun ayrılık kararında etkili olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER