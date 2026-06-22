Belediye Başkanı Levent Koç CHP’den istifa etti! AK Parti’ye geçti

Ankara’da CHP’li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos sürüyor.

Mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

Özgür Özel ile ekibi, kararla beraber görevden alındı.

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasıyla iki başlılık sürerken, istifalar ise hız kesmeden devam ediyor.

CHP'den bir belediye başkanı daha istifa etti.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı Belediye Başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Koç'un AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Kulis iddiaları gerçek oldu ve Koç, AK Parti rozetini bugün taktı.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Bugün AK Parti'de gerçekleşecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye geçecek isimlere rozet takacağı biliniyordu.

O isimlerden biri de Levent Koç olacak.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN TERCİHİ AK PARTİ OLUYOR

Levent Koç, AK Parti yolunda...

Koç'tan önce istifa eden birçok CHP'li belediye başkanı, AK Parti'ye geçti.

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın bitiminde Köksal'a AK Parti rozetini takmıştı.

Köksal'ın yanı sıra Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin belediye başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

BURCU KÖKSAL 77'NCİ TRANSFER

Köksal ile Topçu, 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan 77 ve 78'inci belediye başkanları oldu.

Bugüne kadar 1'i büyükşehir, 44'ü ilçe ve 31'i belde olmak üzere 2024 yerel seçimlerinde başka partilerden veya bağımsız seçilmiş 76 belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı.

ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJLARI AKILLARDA

Genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, daha önce partisinden istifa eden Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar yazmıştı.

Aynı şekilde CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Burcu Köksal da Özgür Özel'in gece yarısı kendisine beklenmedik mesajlar attığını, bunun ayrılık kararında etkili olduğunu söylemişti.

LEVENT KOÇ KİMDİR?

İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Levent Koç, 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimleri Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimi de alan Koç, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü görevlerini yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi