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Düğün konvoyunda tekmeli yumruklu kavga! Gelin ve damat araya girdi

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Düğün konvoyunda tekmeli yumruklu kavga! Gelin ve damat araya girdi
Adıyaman’da bir düğün töreninin ardından oluşturulan konvoyda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Adıyaman merkezde düzenlenen düğün sonrası oluşturulan konvoyda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Araçlardan inen bazı kişiler sokakta birbirine girdi.

Kavganın büyümesiyle birlikte tekme ve yumruklar havada uçuştu.

GELİN VE DAMAT ARAYA GİRDİ

Yaşanan arbede sırasında gelin ve damat, tarafları sakinleştirmek için olayın ortasında kaldı. Ancak tüm çabalara rağmen kavga bir süre daha devam etti.

POLİS EKİPLERİ OLAYI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak ortamı kontrol altına aldı.

Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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