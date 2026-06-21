YKS’de Konya sorusu gündem oldu! Başkanlıktan açıklama geldi

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), Konya merkezli faaliyet gösteren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı konu alan bir soru yer aldı.
Soruda, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen Konya Ovası Projesi'nin (KOP) amaçlarından hangisinin yer almadığı soruldu. Şıklarda sulama olanaklarının artırılması, sanayi ve AR-GE'nin desteklenmesi, kültürel mirasın turizme kazandırılması ve yenilenebilir enerji uygulamaları gibi KOP kapsamında bulunan başlıklar yer alırken, doğru cevap olarak "Yeşil Yol Projesinin hayata geçirilmesi” seçeneği öne çıktı.
KOP'tan YKS'ye giren gençlere mesaj
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da sınavın ardından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye Katılan Sevgili Gençler! 21 Haziran 2026 tarihli Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları arasında yer alan ve Başkanlığımızı konu edinen soruyu, eminiz ki doğru cevapladınız. Hatırlatmak isteriz ki A, C, D ve E şıklarında yer alan konu başlıkları KOP kapsamında yer almaktadır. Hepinize başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi.
YKS'ye Katılan Sevgili Gençler!— KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (@kopidaresi) June 21, 2026
21 Haziran 2026 tarihli Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları arasında yer alan ve Başkanlığımızı konu edinen soruyu, eminiz ki doğru cevapladınız.
Hatırlatmak isteriz ki A, C, D ve E şıklarında yer alan konu başlıkları KOP kapsamında yer… pic.twitter.com/wRhWIAb2VJ
(Berna Ata)