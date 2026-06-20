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KONYA Haberleri

Konya’da kaymakamın görev yeri değişti! Vatandaşlardan helallik istedi

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da kaymakamın görev yeri değişti! Vatandaşlardan helallik istedi

Resmi Gazete'de yayımlanan 16/6/2026 tarihli ve 2026/241 sayılı karar kapsamında mülki idare amirlerinin görev yerlerinde yapılan değişiklikler sonrası, Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat Bayburt ili Demirözü ilçesine atandı.

Mahalle ziyaretleriyle veda etti

Görev değişikliği nedeniyle Doğanhisar ilçesinde veda ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Ahat, İlyaslar ve Uncular mahalleleri ile ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, görev süresi boyunca gösterilen destek ve samimiyet için vatandaşlara teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi.

 

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