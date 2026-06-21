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KONYA Haberleri

Türkiye’nin en güzel ve en büyük çiçek bahçesi Konya’da kapılarını açtı

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Türkiye’nin en güzel ve en büyük çiçek bahçesi Konya’da kapılarını açtı
Selçuklu’da binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan ve rengarenk dokusuyla görsel şölen sunan Selçuklu Çiçek Bahçesi 20 Haziran’da kapılarını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan ve şehrin en gözde cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, yeni sezonu açtı. 

Yenilenen göz alıcı peyzaj düzenlemesi ve modern tasarımıyla tamamen yeni bir görünüme kavuşan bahçe Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Bahçe bu yıl da 28 tür,84 çeşit 385 bin çiçek ile ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olacak.

Başkan Pekyatırmacı: "Bu muazzam renk cümbüşüne şahitlik etmek isteyen herkesi Selçuklu'ya davet ediyorum"

Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin , sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin en özel ve en büyük botanik alanlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti Selçuklumuzda ağırlayarak şehrimizin turizm potansiyeline son derece önemli bir katkı sunuyoruz.

Selçuklu Çiçek Bahçemizde bu önemli turizm lokasyonlarımızdan bir tanesi  ekiplerimizin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde bu yıl da 11 bin 500 metrekarelik devasa alanımızı adeta bir açık hava sergisine dönüştürdük. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bahçemizi hemşehrilerimizin ve fotoğraf tutkunlarının hafızalarında unutulmaz anılar bırakacak şekilde yeniledi.

Yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, estetik figürlerden ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği dinlenme noktalarına kadar her detayı özenle tasarladık. Farklı coğrafyaların esintilerini taşıyan ve ender özel bitki türleriyle donatılan bahçemiz, bu sezon da konuklarımıza eşsiz bir görsel deneyim sunacak. Şehir hayatının koşturmacasından uzaklaşıp doğanın kalbinde derin bir nefes almak, bu muazzam renk cümbüşüne ve mis kokulu atmosfere şahitlik etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve Konya dışından gelen aziz misafirlerimizi Selçuklu Çiçek Bahçemize bekliyoruz."diye konuştu.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne gelen misafirler de  binlerce çiçek ve farklı peyzaj eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyaretten huzurlu ve menün  bir şekilde ayrıldıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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