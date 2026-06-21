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KONYA Haberleri

Konya’da 2 araç çarpıştı: Maddi hasar oluştu

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da 2 araç çarpıştı: Maddi hasar oluştu
Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Kırkkahvesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.

YARALANAN OLMADI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(Cumali Özer)

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