Konya’da 2 araç çarpıştı: Maddi hasar oluştu

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Kırkkahvesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.
YARALANAN OLMADI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)