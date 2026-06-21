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GÜNCEL Haberleri

Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak

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Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak
Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Yarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı günü Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Haftanın diğer günlerinde de yağışların kuzey kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacak.

Rüzgarın pazartesi günü Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, salı günü ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması, sıcaklıkların yarın 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul'da da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29 derecede seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklıkların 32-33 derece civarında olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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