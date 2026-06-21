Tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü: 2 çocuğu yaralandı
- Güncelleme Tarihi:
Adana’da TAG Otoyolu’nda önündeki yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Yaman (35) hayatını kaybetti, araçta sıkışan 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, geç saatlerde TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yaman yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin altına girerek hurdaya döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.'yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan baba Hasan Yaman'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”