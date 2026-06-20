GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,519 TL
EURO
53,333 TL
STERLİN
61,675 TL
GRAM
6.312 TL
ÇEYREK
10.418 TL
YARIM
20.685 TL
CUMHURİYET
41.200 TL
GÜNCEL Haberleri

Emeklilere faizsiz ev mi satılacak? İşte ayrıntılar

Emeklilere faizsiz ev mi satılacak? İşte ayrıntılar
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in verdiği kanun teklifiyle, emeklilerin faizsiz ev sahibi olması planlanıyor.

Toplu Konut Kanunu'nda yapılacak değişiklikle emeklilerin sıfır faizle ev sahibi olması amaçlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifini sundu.

Kanun teklifi kapsamında, sosyal devlet ilkesi gereğince devlet, dar gelirli, sabit gelirli ve ekonomik açıdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam standartlarını korumakla yükümlülüğü öne çıkarıldı.

Teklifin devamında ise "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınır." maddesi eklendi.

SIFIR FAİZLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Kanun teklifinin devamına bakıldığında ise TOKİ'nin sıfır faizli, uzun vadeli konut finansman programını emekliler için geliştirilmesi talep edildi.

EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE ÖDEME KOŞULLARI TALEP EDİLDİ

Emeklilerin sosyal konutlardan yararlanmaları için ödeme koşullarının emekli aylıkları ve sosyal durumları dikkate alınarak belirlenmesi istendi.

FİNANSMANA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN DESTEK İSTENDİ

Faizsiz, uzun vadeli ev sahibi olmak için ortaya çıkan kanun teklifinde, konut projelerinin finansmanının sağlanması için de yol gösterildi. Emekliler için sosyal konut projelerinin finansmanının merkezi yönetim bütçesinden karşılanması gerektiği belirtilirken, barınma maliyeti yüksek bölgelere öncelik tanınması istendi.

TEKLİF KOMİSYONA SEVKEDİLDİ

Kanun teklifi komisyona sevk edildi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifleri verildiğinde kanunlaşması beklentisi ortaya çıkmıyor. Teklifin, Meclis'te gerekli görüşmeleri tamamlanıp, kanun teklifi nihai halini alıp, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanunlaşıp, Resmi Gazete'de yayımlanmadıkça geçerliliği bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER