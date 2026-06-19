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İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı

İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı
Kaçırıldıktan sonra Tuzla’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’in hastane sedyesindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kaçırılmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı kamera incelemelerinin ardından Karaal'ı kurtarma çalışmaları başlatılmış, Tuzla'da inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri ve kolları bağlı olarak bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Karaal'ın sedyedeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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