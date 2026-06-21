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Konyaspor’un yeni sezon planlamasında Berkan Kutlu var mı?

Bekir Turan
Muhabir
Konyaspor’un yeni sezon planlamasında Berkan Kutlu var mı?

Konyaspor'un yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yer tutan Berkan Kutlu'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Yeşil-beyazlı yönetim ile deneyimli orta saha oyuncusu arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme sağlanırken, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğu öğrenildi.

YÖNETİMDEN YENİ TEKLİF HAMLESİ

Konyaspor yönetimi, teknik heyetin takımda kalmasını istediği Berkan Kutlu için şartları yeniden değerlendirdi. Oyuncuya sunulan güncellenmiş teklifin ardından görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve taraflar arasındaki mesafenin önemli ölçüde kapandığı belirtildi.

OPSİYON KARARI BERKAN'DA

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Berkan Kutlu, ara transfer döneminde bonservisiyle birlikte Konyaspor'un yolunu tutmuştu. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde, kullanımı tamamen kendisine ait olan 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle son kararın büyük ölçüde oyuncunun tercihine bağlı olduğu ifade ediliyor.

İLHAN PALUT'TAN DEVAM MESAJI

Teknik Direktör İlhan Palut'un, Berkan Kutlu'yu yeni sezonun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının yönetime verdiği raporda başarılı orta saha oyuncusunun takımda tutulması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

SON KARAR İÇİN GÖZLER KONYA'DA

Şu sıralar Fransa'da tatilini sürdüren Berkan Kutlu'nun önümüzdeki hafta Konya'ya gelerek yönetimle son kez masaya oturması bekleniyor. Görüşmede kalan küçük detayların netleştirilmesinin ardından anlaşmanın resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

Konyaspor cephesinde yapılan değerlendirmelerde, Berkan Kutlu'nun takımda kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve sürecin büyük ölçüde olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar ise deneyimli orta saha oyuncusundan gelecek nihai kararı merakla bekliyor.

(Bekir Turan)

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