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KONYA Haberleri

Konya merkeze yakın ilçede kış geri döndü! Yerler bembeyaz oldu

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya merkeze yakın ilçede kış geri döndü! Yerler bembeyaz oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sarı kodlu uyarının ardından Konya ve çevresinde beklenen yağış etkisini gösterdi.

Yerler beyaza büründü

Bazı bölgelerde sağanak yağmur görülürken, merkeze yaklaşık 54 kilometre uzaklıktaki Akarön ilçesinde kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ilçede aniden bastıran dolu, kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Yoğun dolu nedeniyle özellikle açık alanlarda görüş ve ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Ekili alanlar zarar gördü

Dolu yağışı bazı tarım arazilerinde de zarara yol açtı. İlk belirlemelere göre dolu, özellikle ekili alanlarda hasar oluşturdu.

Bölgede yağışın etkisini azaltmasının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Başkandan açıklama!

Akören Belediyesi Başkanı, sanal medya hesabı üzerinden ilçede etkili olan yoğun yağışa ilişkin açıklama yaptı.

Başkan açıklamasında, tarım arazileri ve ürünlerde zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde etkili olan yoğun yağış nedeniyle tarım arazilerinde ve ürünlerde zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

 

 

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