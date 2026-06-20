Konyalı Abdülkerim Dünya Kupası’nda 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdı!

ABD'li Chris Richards'ın 83/83 pasla kırdığı rekor, sadece 6 gün sonra Konyalı futbolcu Abdülkerim tarafından geliştirildi.
TARİHİ PERFORMANS
Konya doğumlu Abdülkerim, 98 pasın 98'inde de isabet sağlayarak Dünya Kupası tarihinde ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
Stoper olmasına rağmen paslarının önemli bölümünü rakip yarı sahada kullanan Abdülkerim, %100 isabet oranıyla dikkat çekti.
Turnuvadan elenilse de ortaya koyduğu performans büyük takdir topladı ve dünya futbolu tarihinde özel bir yer edindi.
(Berna Ata)