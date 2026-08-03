Aydınlı özel sporcular Konya’dan madalyalarla döndü
Konya’da düzenlenen yüzme şampiyonasında Aydın’ı temsil eden özel sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.
Özel Sporcular 2026 Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden özel sporcular, önemli dereceler elde ederek Aydın sporuna gurur yaşattı.
Şampiyonada başarılı performans sergileyen sporcular, toplamda 4 gümüş madalya kazanırken, 2 branşta baraj geçme başarısı gösterdi. Özel sporcuları, 50 metre kurbağalama branşında Türkiye ikincisi olarak barajı geçerken, 50 metre sırtüstü branşında da Türkiye ikinciliği elde ederek barajı geçme başarısı gösterdi. Ayrıca 100 metre kurbağalama branşında Türkiye ikinciliği ve 100 metre sırtüstü branşında Türkiye ikinciliği elde eden özel sporcular, şampiyonayı 4 gümüş madalya ile tamamladı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizi başarıyla temsil eden özel sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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