İspanya Dünya Kupası’nın sahibi oldu! Nefes kesen finalde zafer uzatmalarda geldi

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Normal süresi golsüz sona eren dev finalde İspanya, uzatmalarda Ferran Torres’in 106. dakikada attığı golle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi oldu. İspanyollar böylece 2010’un ardından tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu belli oldu. New Jersey'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında son şampiyon Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi.

Futbol dünyasının gözünü çevirdiği dev finalde Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin ile Lamine Yamal, Rodri ve Dani Olmo gibi yıldızları kadrosunda bulunduran İspanya şampiyonluk için sahaya çıktı.

İSPANYA OYUNUN KONTROLÜNÜ ELİNE ALDI

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf İspanya oldu. Luis de la Fuente'nin öğrencileri topa daha fazla sahip olurken, özellikle Lamine Yamal'ın bulunduğu kanattan Arjantin savunmasını zorladı.

Maçın ilk bölümünde Arjantin kalecisi Emiliano Martinez kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. İspanya oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Arjantin ise Lionel Messi ve Julian Alvarez üzerinden hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışsa da İspanya savunması rakibine uzun süre pozisyon şansı vermedi. İlk yarıda İspanya yaklaşık yüzde 65 oranında topa sahip olurken Arjantin şut dahi üretemedi. İlk 45 dakikada toplam yalnızca 3 şut çekilmesi, Dünya Kupası finalleri açısından dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda da oyunun kontrolü büyük ölçüde İspanya'nın elinde kaldı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, hücumdaki etkinliği artırmak için 62. dakikada Mikel Oyarzabal'ın yerine Ferran Torres'i, Fabian Ruiz'in yerine ise Pedri'yi oyuna dahil etti.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de karşılaşmanın gidişatına müdahale ederek değişikliklere gitti ancak İspanya'nın baskısı karşısında Arjantin hücum üretmekte zorlandı.

Normal sürenin sonuna kadar iki takım da fileleri havalandıramayınca karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı ve Dünya Kupası finali uzatmalara gitti.

ARJANTİN 10 KİŞİ KALDI

Finalin en kritik anlarından biri normal sürenin uzatma dakikalarında yaşandı.

Arjantinli yıldız Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Arjantin uzatma bölümüne 10 kişi başlamak zorunda kaldı.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren İspanya, uzatma dakikalarında baskısını daha da artırdı.

FERRAN TORRES 106. DAKİKADA TARİH YAZDI

Dakikalar 106'yı gösterdiğinde İspanya'nın beklediği gol geldi.

Pedro Porro ile başlayan hücumda Nico Williams'ın hazırladığı pozisyonda topu önünde bulan Ferran Torres, yaptığı vuruşla Emiliano Martinez'i mağlup ederek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Ferran Torres'in bu golü, Dünya Kupası'nın kaderini belirledi.

Kalan bölümde 10 kişi mücadele eden Arjantin beraberlik golü için risk alsa da İspanya savunması hata yapmadı. Lionel Messi de İspanyol savunması karşısında beklenen etkinliği gösteremedi.

Hakemin son düdüğüyle birlikte İspanya, Arjantin'i uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu.

İSPANYA 16 YIL SONRA YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU

İspanya bu zaferle birlikte tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

İspanyollar daha önce 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı Andres Iniesta'nın yine uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

16 yıl sonra benzer bir senaryo yaşayan İspanya, bu kez Ferran Torres'in uzatmalardaki golüyle kupaya uzandı.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ayrıca turnuva boyunca sergilediği savunma performansıyla dikkat çekti. İspanyol ekibi 2026 Dünya Kupası boyunca yalnızca 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaştı.

ARJANTİN'İN ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK HAYALİ BİTTİ

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak Katar'da kupaya uzanan Arjantin ise üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olma fırsatını değerlendiremedi.

Lionel Messi önderliğinde finale kadar gelen Tangocular, İspanya savunması karşısında hücumda oldukça etkisiz kaldı. Arjantin maçın normal süresinde şut üretemezken karşılaşmanın tamamında yalnızca 2 şutta kaldı. İspanya ise rakip kaleye toplam 20 şut göndererek finaldeki oyun üstünlüğünü istatistiklere de yansıttı.

Kaynak: Haber Merkezi