GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,243 TL
EURO
53,938 TL
STERLİN
63,655 TL
GRAM
6.103 TL
ÇEYREK
10.059 TL
YARIM
19.996 TL
CUMHURİYET
39.594 TL
KONYA Haberleri

Konya’ya dönüş kabusa döndü! Alevler ormanlık alana da sıçradı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya dönüş kabusa döndü! Alevler ormanlık alana da sıçradı
Alanya’da tatillerini tamamlayarak Konya’ya dönmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, Antalya-Konya D-695 Karayolu’nda seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Sürücü otomobili yolun kenarına çekip ailesini dışarı çıkartırken yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın, yoldan geçen sürücüler ile Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda Manavgat istikametinden Akseki yönüne seyreden Muhammet Şimşek yönetimindeki 42 NM 489 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, Taşkesiği Mahallesi'ni yaklaşık 4-5 kilometre geçtikten sonra motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracını yolun sağına çekerek eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Bagajdaki eşyaları da indirirken, yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada otomobilden yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve yakında bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, hem yanan otomobile hem de ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ise araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının ardından otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçtan son anda çıkan sürücünün eşi ve çocuklarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, aileyi yol kenarında sandalyelere oturtarak üzerlerine kilim örttü ve güneşten korumaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de aileyi sağlık kontrolünden geçirdi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yaptıklarını ve ailece Konya'ya dönüş yolunda olduklarını belirten sürücü Muhammet Şimşek, "Buraya gelince bir anda motor bölümünden dumanlar ve alev çıkmaya başladı. Aracı yol kenarına çekip ailemi indirdim. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi." dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER