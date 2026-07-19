Milyonların takip ettiği “Katarsis’’ Konya’da

Psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu, geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Katarsis – Gel Yeniden Başlayalım" programı Konya'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Duygusal anlatımı ve hayatın içinden hikâyeleriyle dikkat çeken program, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.
DUYGUSAL YOLCULUK KONYA'DA YAŞANACAK
İnsan hikâyelerini, samimi sohbetleri ve farklı yaşam deneyimlerini sahneye taşıyan "Katarsis – Gel Yeniden Başlayalım", izleyicilere hem düşündüren hem de duygusal anlar yaşatan bir deneyim sunuyor. Program, Konya'daki sanat ve etkinlik takvimine dikkat çeken organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.
ETKİNLİK 3 KASIM'DA SKM'DE
Etkinlik, 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Gökhan Çınar, moderatörlüğünü üstlendiği programda katılımcılarla birlikte yaşamın farklı yönlerini ele alacak.
BİLETLER SATIŞTA
"Katarsis – Gel Yeniden Başlayalım" programını izlemek isteyenler için bilet satışları başladı. Etkinliğin biletleri Bubilet, Biletinial ve Biletix platformları üzerinden temin edilebiliyor. Programın Konya ayağının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
(Meltem Aslan)