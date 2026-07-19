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KONYA Haberleri

Konya’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Araç şarampole savruldu

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: Araç şarampole savruldu

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki şarampole savrulurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

AYNI YÖNDE İLERLERKEN KAZA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. M.N.S. yönetimindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Ö.C. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Direksiyon hakimiyetini yitiren hafif ticari araç yol kenarındaki şarampole savrularak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI

Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari araç ile traktörde maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ali Asım Erdem)

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