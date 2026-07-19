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KONYA Haberleri

Konya-İstanbul yolu trafiğe kapatıldı!

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Konya-İstanbul yolu trafiğe kapatıldı!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Silivri kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan çift yönlü sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabında, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu, ikinci etabında Kınalı gişelerinden İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarı üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşaklarında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Aydın Otoyolu'nda bulunan Hastane Köprüsü'nün üstyapı çalışmaları dolayısıyla Aydın güney istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı İzmir istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer güzergahtan çift yönlü devam ediyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 35-58. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 10-44. kilometreleri, çalışmalar nedeniyle kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Iğdır-Tuzluca yolunun 22-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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